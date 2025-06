Tumori | ecco come sostenere la raccolta fondi di Ageop per bambini e ragazzi

L’estate 2025 si apre con un messaggio di speranza e solidarietà: Ageop Ricerca odv lancia la sua campagna "Restami accanto dovunque andrai" per sostenere bambini e adolescenti affetti da tumore. Con l'obiettivo di garantire cure e supporto anche durante i mesi più caldi, l’associazione invita tutti a unirsi in questa importante raccolta fondi. Perché, come sottolinea Francesca Testoni, "la sanità è di tutti" e insieme possiamo fare la differenza.

Bologna, 5 giugno 2025 – "Restami accanto dovunque andrai". Al via la campagna Estate 2025 di Ageop Ricerca odv "perché la cura non può andare in vacanza", sottolinea anche Francesca Testoni, direttrice generale dell’associazione. L'edizione della campagna in favore dei bambini e degli adolescenti ammalati di cancro è finalizzata a supportare le attività dell'associazione anche nel periodo estivo. "La sanità è di tutti", afferma Testoni. La parola chiave che emerge dalla conferenza stampa a palazzo d’Accursio è “continuità”: "Continuità degli obiettivi e nella difesa dei diritti di bambini e adolescenti ammalati di cancro, continuità nell'offerta dei servizi a pazienti e famiglie, continuità a sostegno del Servizio sanitario nazionale, continuità nei progetti di cura destinati ai bambini ammalati di cancro", sottolinea Testoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumori: ecco come sostenere la raccolta fondi di Ageop per bambini e ragazzi

