Tudor Juventus ieri il primo contatto con Comolli | ribadita la fiducia ma il tecnico avanza queste due richieste I dettagli

Ieri, al quartier generale della Juventus, si è svolto il primo incontro tra l’allenatore Tudor e il nuovo direttore generale Damien Comolli. Un meeting che ha sancito la fiducia reciproca, ma anche l’apertura a discussioni importanti: Tudor ha infatti presentato due richieste fondamentali per il futuro della squadra. Ecco tutti i dettagli e i retroscena di questa prima, cruciale sessione di confronto.

e i retroscena del meeting. Nella giornata di ieri presso il quartier generale della Continassa è andato in scena un primo incontro tra Tudor e il nuovo dg della Juventus Damien Comolli. L'ex Tolosa ha voluto immediatamente ribadire la fiducia al tecnico, che dal canto suo ha avanzato due richieste. Vorrebbe un nuovo contratto che vada oltre il 30 giugno 2025 in modo da non iniziare l'annata con un accordo già in scadenza, mentre sul mercato la linea è pressoché condivisa: servono quattro colpi per lanciare la Juve in corsa per lo Scudetto.