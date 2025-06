Tudor Juve | strada sempre più tracciata per la panchina bianconera Arrivano altre indiscrezioni sul futuro dell’allenatore croato

Tudor Juve si avvicina sempre di più alla panchina bianconera, con indiscrezioni che alimentano l’attesa e la curiosità. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, il tecnico croato ha concrete chance di conquistare il ruolo, grazie anche alla sua presenza al Mondiale per Club e a una rivoluzione dirigenziale ancora in corso. La strada è tracciata: cosa riserverà il futuro alla Juventus? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Tudor Juve: è sempre più tracciata la strada per la panchina bianconera. Nuove voci sul futuro dell’allenatore croato, tutti i dettagli. Secondo il giornalista Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport, Igor Tudor ha concrete possibilità di giocarsi al meglio le sue carte in questa nuova fase della Juve. Non solo perché guiderà la squadra al Mondiale per Club, ma anche per via della rivoluzione dirigenziale ancora in corso all’interno della società. In questo contesto, potrebbe entrare anche un nuovo profilo: si tratta di Bezhani, braccio destro di Comolli al Tolosa, che potrebbe ricoprire un ruolo simile anche a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve: strada sempre più tracciata per la panchina bianconera. Arrivano altre indiscrezioni sul futuro dell’allenatore croato

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

