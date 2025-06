Tudor fa pace con Lotito | compra un suo pupillo a 30 milioni

Dopo aver sistemato le cose con Lotito e finalizzato un acquisto da 30 milioni, Tudor si conferma il protagonista di una Juventus determinata a conquistare la Champions League. La sua presenza ha già lasciato il segno: un cambio di rotta che infiamma i tifosi e apre nuovi orizzonti per il club. Ora, il futuro bianconero si tinge di ambizione e rinnovamento, con Tudor pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Il primo acquisto della nuova Juventus con Tudor alla guida potrebbe arrivare proprio dalla Lazio, affare che si aggira attorno ai 30 milioni di euro E' arrivato alla Juventus per centrare il piazzamento in Champions League e ci è riuscito: lo spezzone di stagione di Igor Tudor in bianconero è da considerarsi più che positivo. Arrivato per sostituire il deludente Thiago Motta, il tecnico ex Lazio è riuscito subito a dare una propria identità alla sua Juve, conquistando il quarto posto all'ultima giornata e candidandosi fortemente a guidare i bianconeri anche per la prossima stagione, soprattutto in virtù del retrofront di Antonio Conte, che ha deciso di restare a Napoli.

