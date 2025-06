Tu Si Que Vales ecco chi saranno i giudici e i conduttori della nuova edizione dopo l’addio di Gerry Scotti | Le anticipazioni

Preparati a scoprire cosa riserva la nuova stagione di Tu Si Que Vales! Dopo l’addio di Gerry Scotti, il talent più amato si rinnova con una squadra tutta da scoprire di giudici e conduttori pronti a sorprendere il pubblico. La conferma della partenza a settembre entusiasma i fan, mentre le anticipazioni svelano un cast innovativo che promette emozioni e sorprese. Chi saranno le star che guideranno questa avventura? Scopriamolo insieme!

Si prepara una nuova edizione di Tu Si Que Vales, ecco chi saranno i nuovi giudici e conduttori dopo l’addio al programma di Gerry Scotti. Tu Si Que Vales, i giudici e i conduttori della nuova edizione. Foto da Libero.it La nuova edizione di Tu Si Que Vales è stata confermata e partirà a settembre. Già da ora si vocifera chi saranno i giudici e i conduttori e a quanto pare come ha rivelato il giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, ci saranno diverse novità. Confermati nel ruolo di conduttori Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e l’amata ballerina Giulia Stabile. I giudici, però, cambieranno; la giuria, infatti, subirà delle modifiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tu Si Que Vales, ecco chi saranno i giudici e i conduttori della nuova edizione dopo l’addio di Gerry Scotti: Le anticipazioni

