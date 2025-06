Tu con la nazionale hai chiuso per sempre | non solo Acerbi | Spalletti ne caccia un altro dal giro

La partita tra passione e scelte difficili si fa sempre più emozionante: con l'esordio alle qualificazioni Mondiali alle porte, Luciano Spalletti si trova al centro di un vortice di polemiche. Tra esclusioni eccellenti come Acerbi e altre decisioni travagliate, il ct si prepara a scrivere un nuovo capitolo del calcio italiano. Ma quali sono le vere motivazioni dietro queste scelte? Scopriamolo insieme, perché nel calcio tutto può cambiare in un attimo.

In vista dell'esordio per la qualificazione ai prossimi Mondiali non sono poche le gatte da pelare per il Ct Luciano Spalletti. Il caso tra Francesco Acerbi e il commissario tecnico Luciano Spalletti ha suscitato un acceso dibattito nel calcio italiano. Il difensore dell'Inter, convocato per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldavia, ha rifiutato la chiamata, comunicando la sua decisione via SMS a Spalletti. In un messaggio sui social, Acerbi ha espresso il suo disappunto per la mancanza di rispetto percepita, affermando: "Non resto dove non sono più voluto davvero".