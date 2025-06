TS – Inter è rimasto solo Chivu Schiaffo Como su Fabregas | Pura fantasia

L’Inter si trova in una fase di grande incertezza, con il vuoto lasciato dall’addio di Inzaghi che richiede una scelta strategica e deciso. La ricerca del nuovo condottiero diventa cruciale per il futuro nerazzurro, tra sogni e sfide da affrontare. Quale sarà la prossima mossa del club? La risposta, ancora avvolta nel mistero, determinerà il destino di una delle squadre più affascinanti del calcio italiano. Restate sintonizzati, perché le prossime settimane saranno decisive.

2025-06-05 15:56:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: L’ Inter continua a cercare un nuovo condottiero per la panchina dopo l’addio ufficiale di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita per guidare l’ Al Hilal. La separazione, arrivata dopo il ko in finale di Champions e quattro stagioni di successi, ha lasciato un vuoto pesante da colmare in casa nerazzurra. Marotta e Ausilio stanno sondando diverse piste, ma il cammino si sta rivelando più tortuoso del previsto. Diversi i nomi nella lista: Fabregas, Vieira e anche Chivu. ma le ultime novità suonano negative per il club milanese. Fabregas-Como, Suwarso risponde . 🔗 Leggi su Justcalcio.com