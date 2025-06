ts – il napoli non è in vendita nemmeno per 2 miliardi e mezzo poi incorona conte

Il Napoli, simbolo di passione e orgoglio partenopeo, resiste con fermezza alle sirene del mercato. Chi lo possiede, ribadisce: “Non vendo neanche per 2 miliardi e mezzo”. La sua volontà è chiara: mantenere vivo il cuore azzurro, lasciando che siano le future generazioni a decidere il loro destino. Con questa determinazione, il club napoletano si prepara a scrivere un'altra pagina di storia.

2025-06-04 20:01:00 Prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Tuttosport: " Cedere il Napoli ora sarebbe conveniente? Non mi sono mai preoccupato delle valorizzazioni, fino a quando sarò in vita tenterò di avere in mano il Napoli, poi dopo i miei figli decideranno se cederlo. Nel 2018 mi è arrivata un'offerta di 900 milioni di dollari. Se anche mi offrono 2 miliardi e mezzo io non vendo. Il calcio Napoli si identifica con la napoletanità, con un'idea che vogliamo portare avanti ". Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa a margine della presentazione dei due ritiri estivi in vista della prossima stagione da Campioni d'Italia, a Dimaro Folgarida, in Trentino, e a Castel di Sangro, in Abruzzo.