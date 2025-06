Trump | no viaggi negli Usa da 12 Paesi

In risposta a recenti minacce alla sicurezza, l'amministrazione Trump ha imposto restrizioni di viaggio per cittadini provenienti da 12 paesi, tra cui Afghanistan, Iran e Yemen, a seguito di un attacco terroristico egiziano. Questa misura drastica mira a tutelare la sicurezza nazionale, evidenziando l'importanza di un'azione decisa in un contesto di crescente instabilità globale. Le restrizioni, seppur parziali, segnano un nuovo capitolo nelle politiche di sicurezza degli Stati Uniti.

3.38 Dopo l'attacco di un terrorista egiziano ad un corteo pro Israele,il presidente Trump ha vietato i viaggi negli Usa per stranieri da 12 Paesi. Vietato l'ingresso ai cittadini che provengono da Afghanistan, Myanmar,Ciad Repubblica del Congo, Guinea equatoriale, Eritrea, Haiti,Iran, Libia,Somalia, Sudan e Yemen. La decisione, riporta la Cnn, è stata presa per "motivi di sicurezza nazionale". Restrizioni parziali sono previste per i cittadini che arriveranno da Cuba, Laos, Burundi, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

