Trump | Musk mi ha delusoconosceva legge

Il duello tra Trump e Musk si infiamma in un acceso scambio tv-web, rivelando tensioni dietro le quinte di due figure iconiche. Tra accuse di conoscenza legale e smentite, emerge un quadro di interessi contrastanti e incomprensioni, che rischiano di minare il rapporto tra l'ex presidente e il visionario imprenditore. Ma cosa ci dice questa lite sulla politica e sull'innovazione americana?

19.57 E' ormai un botta e risposta Tv-web il rapporto ex idilliaco tra Trump e Musk: "Elon conosceva la legge (di Bilancio) meglio di tutti, ma all'improvviso sono sorti problemi quando ha scoperto il taglio all'obbligo delle auto elettriche perché sono miliardi e miliardi di dollari". Così replica a Musk il presidente Usa,derubricano come una questione d'interesse personale le critiche di Musk,che smentisce:"Mai vista la legge" Sull'Ucraina,Trump ha poi visto il cancelliere tedesco Merz:"Amo la Germania. Kiev e Mosca, due bimbi che litigano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Musk ha definito "falsi" i commenti nello studio ovale di Trump,secondo cui il patron di Tesla conosceva la legge di spesa che ora critica.”Falso, scrive su X,questa legge non mi è mai stata mostrata nemmeno una volta ed è stata approvata velocemente nel cu Partecipa alla discussione

Trump si dice dispiaciuto delle critiche di Musk a una legge "che conosceva benissimo e che critica perché tagliamo gli incentivi all'auto elettrica". Musk risponde che è falso. Il flirt non poteva durare. Vedremo se voleranno stracci o se troveranno un modo per Partecipa alla discussione

Trump: "Molto deluso da Musk, conosceva la legge". Lui replica su X: "Falso" - Tesla crolla di oltre l’8% dopo lo scontro tra il presidente Usa e il miliardario. “Elon conosceva tutti gli aspetti interni del provvedimento fiscale in approvazione al Congresso”. Ma lui lo ... Secondo repubblica.it

Musk contro Trump, é falso che conoscevo la legge di spesa - Elon Musk ha definito "falsi" i commenti nello studio Ovale di Donald Trump, secondo cui il patron di Tesla conosceva la legge di spesa che ora critica. (ANSA) ... Si legge su msn.com

Scontro sempre più duro tra Trump e Musk. Azioni di Tesla a picco a Wall Street - Volano gli stracci tra Donald Trump ed Elon Musk, con battibecchi e frecciate che continuano da giorni. Ecco cosa sta succedendo tra i due ex alleati ... Da ilfattoquotidiano.it