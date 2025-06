Trump vieta viaggi in Usa da 12 Paesi tra cui Iran e Libia e limita l' ingresso ad altri 7 | Motivi di sicurezza nazionale - VIDEO

In un'ottica di tutela della sicurezza nazionale, il presidente Trump ha annunciato un drastico divieto di viaggi verso gli Stati Uniti provenienti da 12 paesi, tra cui Iran e Libia, estendendo restrizioni anche ad altri sette. Questa decisione, presa in risposta all'attacco a Boulder, mira a rafforzare le frontiere americane e prevenire future minacce. Scopriamo insieme i dettagli di questa misura e le sue implicazioni globali.

