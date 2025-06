Trump vieta l’ingresso negli Usa a 12 Paesi

In un colpo deciso, Donald Trump ha annunciato il divieto di ingresso negli Stati Uniti per 12 paesi, tra cui Afghanistan, Iran e Somalia, citando la tutela della sicurezza nazionale. Questa mossa drastica, volta a prevenire minacce terroristiche, ha suscitato reazioni contrastanti a livello globale. Ma come influenzerà le relazioni internazionali e le vite di chi sogna di entrare negli Stati Uniti? La risposta si rivela complessa e di grande impatto.

Donald Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Stati Uniti da 12 Paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Il divieto ha lo scopo di proteggere il Paese da "terroristi stranieri e altre minacce alla sicurezza nazionale", si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Trump ha anche deciso di limitare parzialmente l'ingresso dei cittadini di 7 Paesi: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Le restrizioni, si sottolinea nella nota della Casa Bianca, si applicano sia ai migranti che ai non migranti.

Trump vieta i viaggi negli Usa da 12 Paesi - In un'azione che ha suscitato molte reazioni, Donald Trump ha annunciato il divieto di ingresso negli Stati Uniti per cittadini provenienti da dodici paesi, tra cui Afghanistan, Iran e Somalia.

