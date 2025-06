trump vieta l ingresso negli usa a 12 paesi negato il visto anche agli studenti di harvard poi apre un indagine su biden

Le recenti decisioni di Trump scuotono il panorama internazionale: il presidente ha vietato l’ingresso negli USA a 12 paesi, bloccando anche gli studenti di Harvard. Questa mossa drastica solleva molte domande sulla sua influenza e sulle implicazioni per le relazioni internazionali. Ma non finisce qui: Trump ha anche avviato un’indagine su Biden, sollevando dubbi sulla trasparenza delle sue condizioni di salute. Una settimana di scelte che potrebbero cambiare gli equilibri politici negli Stati Uniti.

Trump ha firmato una serie di decreti in cui ha preso delle dure decisioni nei confronti di alcuni Paesi: in 12 non avranno più accesso agli Usa. Ciò penalizza anche Harvard poiché gli studenti stranieri non avranno più il visto. Ma il presidente americano ha aperto pure un'indagine su Biden per capire se la sua malattia è stata a lungo nascosta ai cittadini statunitensi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it