Trump vieta i viaggi negli Usa da 12 paesi Stop ai visti per Harvard

In un'era di tensioni e incertezze, le recenti restrizioni di Trump hanno segnato un nuovo capitolo nelle politiche di immigrazione statunitensi. Il presidente ha infatti vietato l’ingresso negli USA da dodici paesi, interrompendo anche i visti per studenti di prestigiose istituzioni come Harvard. Questa decisione solleva interrogativi sulla direzione futura delle relazioni internazionali e sull’accesso all’istruzione globale. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dei viaggi e degli studi?

Il Presidente americano Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Stati Uniti da dodici paesi per motivi di sicurezza. Servizio di Pierachille Dolfini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump vieta i viaggi negli Usa da 12 paesi. Stop ai visti per Harvard

In questa notizia si parla di: Trump Negli Paesi Vieta

Scienziati italiani negli Usa di Trump: “Licenziati con una mail, c’è paura anche a fare lezione” - Negli Stati Uniti di Trump, scienziati italiani si sono trovati a fronteggiare un'improvvisa ondata di licenziamenti via email.

Nuovo annuncio della #CasaBianca: il presidente #Trump vieta i viaggi negli Stati Uniti da 12 Paesi. Restrizioni da altri 7. La decisione dopo l'attacco in Colorado. Stop anche ai visti per gli studenti stranieri ad Harvard. #Tg1 Monia Venturini Partecipa alla discussione

TRUMP VIETA L'INGRESSO NEGLI USA DA 12 PAESI Nuovo provvedimento del presidente statunitense in nome della sicurezza nazionale. Sulla scia del vecchio travel ban, Trump vieta ai cittadini provenienti da diversi paesi di entrare negli Usa. Partecipa alla discussione

Xi ha avuto una telefonata con Trump. Vietati i viaggi negli Usa da 12 Paesi - Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una telefonata con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riferisce il network statale Cctv. Segnala ansa.it

Trump vieta i viaggi negli Usa da 12 Paesi: "Motivi di sicurezza nazionale" - Si tratta, nello specifico, di Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca in una nota. tg24.sky.it scrive

LE NOTIZIE DAL MONDO, da Trump che vieta i viaggi negli Usa da 12 Paesi stranieri alla Germania che aumenta il numero dei suoi soldati - LE NOTIZIE DAL MONDO, da Trump che vieta i viaggi negli Usa da 12 Paesi stranieri alla Germania che aumenta il numero dei suoi soldati. Scrive blitzquotidiano.it