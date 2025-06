Trump vieta i viaggi negli Usa da 12 Paesi | Mettono in pericolo l’America

La decisione di Donald Trump di vietare i viaggi negli USA da 12 paesi ha suscitato dibattiti e preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. In un momento in cui la minaccia del terrorismo si fa più pressante, questa misura mira a proteggere gli americani, ma solleva anche interrogativi sui rischi per l'apertura e le relazioni internazionali. Scopriamo insieme il contesto e le implicazioni di questa controversa decisione.

Anche il secondo mandato ha il suo “Travel ban”. Donald Trump ha firmato un divieto di viaggio negli Stati Uniti da 12 Paesi. “ Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado, ha evidenziato gli estremi pericoli che l’ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti in un videomessaggio parlando dell’attacco sferrato da un uomo, che sarebbe entrato nel Paese illegalmente, a una manifestazione a sostegno degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Il tycoon stava già considerando la misura, ma l’aggressione di domenica ha accelerato il processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump vieta i viaggi negli Usa da 12 Paesi: “Mettono in pericolo l’America”

