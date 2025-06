Trump vieta gli ingressi negli Usa da 12 Paesi | vuole garantire la sicurezza nazionale e prevenire il terrorismo video

In un'azione decisa per proteggere la sicurezza nazionale, Donald Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Stati Uniti proveniente da 12 paesi. Questa misura, adottata in seguito a un grave attacco terroristico in Colorado, mira a prevenire eventuali minacce e garantire la tranquillitĂ dei cittadini americani. La decisione suscita dibattiti sull'equilibrio tra sicurezza e diritti, aprendo una nuova fase nelle politiche di immigrazione statunitensi.

Donald Trump ha firmato un divieto di viaggio negli Stati Uniti per le persone provenienti da 12 Paesi. La decisione del presidente americano è arrivata dopo l’attacco sferrato da un clandestino contro una manifestazione in Colorado, organizzata a sostegno degli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza. «Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado, ha evidenziato gli estremi pericoli che l’ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese», ha tuonato Trump in un videomessaggio. In seguito, The Donald  ha svelato che le nuove restrizioni riguarderanno prevalentemente i Paesi africani e asiatici e che queste saranno necessarie per tutelare la sicurezza nazionale, ma anche per prevenire gli attentati terroristici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it