Le ultime notizie internazionali si susseguono rapide e sorprendenti: Trump telefona a Xi Jinping e si infiamma il dibattito su Elon Musk, mentre i dazi influenzano l’economia globale. Con il deficit commerciale USA in calo e record in Canada, le tensioni aumentano, e le nuove restrizioni di viaggio negli Stati Uniti aggiungono ulteriore incertezza. In questo scenario complesso, il futuro delle relazioni internazionali resta tutto da scrivere.

Effetto dazi: deficit commercio Usa più che dimezzato ad aprile. Deficit commerciale record invece in Canada. Scattati gli aumenti delle tariffe su acciaio e alluminio. La Casa Bianca vieta i viaggi negli Usa da dodici Paesi. Trump telefona a Xi Jinping | E su Elon Musk: "Sono sorpreso dalle sue critiche, non so se avremo più una grande relazione"

Trump riceve il cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca. Telefonata con Xi sui dazi - Il leader cinese: 'Importante eliminare interferenze e sabotaggi'. Il tycoon: 'Ottima telefonata, Xi mi ha invitato in Cina e io ho ricambiato'. 'Non so se con Musk avremo più una grande relazione'. M ... Secondo ansa.it

