Trump | Sorpreso dalle critiche di Elon Musk non so se avremo più una grande relazione | Lui replica | Gli ho fatto vincere le elezioni è un ingrato

In un accattivante intreccio di tensioni e alleanze, Trump si mostra sorpreso dalle critiche di Elon Musk, mentre l'imprenditore risponde ricordandogli il suo ruolo nel farlo vincere le elezioni. Nel frattempo, tra schermaglie diplomatiche e guerre commerciali, il presidente americano dialoga con Xi Jinping, segnando un momento cruciale nelle dinamiche internazionali. La scena è pronta a evolversi in modo imprevedibile, lasciando intuire che il futuro delle relazioni tra potenze potrebbe riservare ancora molte sorprese.

Nell'ambito della guerra commerciale tra Washington e Pechino, il presidente americano ha sentito al telefono l'omologo cinese Xi Jinping.

