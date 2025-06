Trump | sono rimasto molto deluso da Elon Musk

Tra le mura della Casa Bianca, le tensioni tra due grandi figure del mondo moderno emergono con chiarezza. Donald Trump esprime delusione nei confronti di Elon Musk, sottolineando come le divergenze su questioni chiave, come il mandato sui veicoli elettrici e le proposte NASA, abbiano messo a dura prova il loro rapporto. Ma cosa ci aspettano in futuro? Solo il tempo potrà svelare se questa frattura sarà superata o se si segnalerà una nuova fase di distacco.

Milano, 5 giu. (askanews) - "Non so se avremo ancora un grande rapporto", ha detto il presidente Donald Trump parlando di Elon Musk durante l'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca. Trump ha spiegato che il patron di Tesla "è arrabbiato perché abbiamo eliminato il mandato sui veicoli elettrici" e ha rivelato: "Gli abbiamo detto no sulla sua proposta per la Nasa, e lo sapeva fin dall'inizio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: sono rimasto molto deluso da Elon Musk

