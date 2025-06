Trump | Sono molto deluso da Musk Quello strano accenno all’occhio nero di Elon

In un panorama politico in continua evoluzione, le parole di Donald Trump risuonano come un campanello d’allarme, tra delusione e sorpresa. Dal caso Musk ai delicati rapporti internazionali, ogni tema svela le sfide e le tensioni che plasmano il nostro tempo. Con uno sguardo puntato sugli eventi recenti, è inevitabile chiedersi: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata narrazione globale?

Roma, 5 giugno 2025 – Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Friedrich Merz e rispondendo alle domande dei giornalisti negli ormai consueti colloqui nella Sala Ovale ha toccato un po’ tutti i temi di attualità: il caso Musk, i dazi, i rapporti con la Cina, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, i visti per gli stranieri e il caso Harvard. epa12158206 US President Donald Trump (R) and German Chancellor Friedrich Merz meet at the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 05 June 2025. EPACHRIS KLEPONIS POOL Trump e Musk. "Non so se avremo più una grande relazione”, ha detto Donald Trump rispondendo ad una domande sulle critiche di Elon Musk al disegno di legge su tagli e spesa del presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: “Sono molto deluso da Musk”. Quello strano accenno all’occhio nero di Elon

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Elon Musk è durato poco con Trump e ha già lasciato il suo ruolo nell'amministrazione. Direi che c’era da aspettarselo. Ci aspettiamo anche chiarezza sui legami col Governo italiano. Per ora è tutto molto opaco. Vi sembra normale visto che riguarda la sicurez Partecipa alla discussione

Quanto era importante Musk per Trump. Il Potus non perde solo un finanziatore potente e un amico, perde molto più di quello che guadagna, e in questo periodo guadagna parecchio. Grandi storie di pasticci incrociati. Di @Ferrarailgrasso Partecipa alla discussione

