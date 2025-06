Trump scontro con Musk | minaccia di stop ai contratti governativi Il patron di Tesla | È l' ora di fondare un nuovo partito?

L’ultimo capitolo dello scontro tra Donald Trump ed Elon Musk scuote l’universo politico e imprenditoriale, con il tycoon che minaccia di interrompere i contratti governativi e Musk che propone di fondare un nuovo partito. Un confronto che potrebbe cambiare gli equilibri, mettendo in discussione alleanze di lunga data. Ma cosa c’è dietro questa tensione crescente? Scopriamo insieme i dettagli di una disputa destinata a fare discutere a lungo.

Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump, scontro con Musk: minaccia di stop ai contratti governativi. Il patron di Tesla: «È l'ora di fondare un nuovo partito?»

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Musk ha definito "falsi" i commenti nello studio ovale di Trump,secondo cui il patron di Tesla conosceva la legge di spesa che ora critica.”Falso, scrive su X,questa legge non mi è mai stata mostrata nemmeno una volta ed è stata approvata velocemente nel cu Partecipa alla discussione

Le rivelazioni del patron di Tesla in una intervista rilasciata a Cbs che andrà in onda in forma integrale domenica. Intanto il Presidente Trump annuncia per oggi la conferenza stampa di Musk, "il suo ultimo giorno". Partecipa alla discussione

