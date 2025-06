Trump | Russia e Ucraina due bambini che si picchiano | lasciamoli fare – Video

In un'analogia sorprendente, Donald Trump paragona Russia e Ucraina a due bambini che si picchiano, suggerendo di lasciarli sbollentare per capire la follia del conflitto. Una prospettiva provocatoria che invita a riflettere sulla natura autodistruttiva della guerra e sull'importanza di trovare soluzioni pacifiche. Ma questa visione può davvero aiutare a risolvere un conflitto così complesso? La risposta potrebbe essere più articolata di quanto si pensi...

(Adnkronos) – "A volte, quando due bambini litigano, bisogna lasciare che continuino a picchiarsi per un po'". Per Donald Trump, Russia e Ucraina devono continuare a combattere per rendersi conto che la guerra è una strada senza uscita. "Ho fatto questa analogia al presidente Putin: 'Presidente, forse devi continuare a combattere e soffrire molto prima . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

