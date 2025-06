Trump rompe con Musk | Gli ho chiesto di andarsene ha dato di matto | La replica su X | E' il momento di fondare un nuovo partito?

Il mondo dei social esplode tra frecciatine e colpi di scena: Trump rompe con Musk, chiedendogli di andarsene, mentre Tesla crolla in Borsa. Tra tensioni e tentativi di dialogo, si alza il coro di un possibile nuovo partito. In questo scenario turbolento, il futuro si decifra tra alleanze e scontri, lasciando intuire che la politica globale sta per cambiare volto come mai prima d’ora.

Botta e risposta sui social, Tesla crolla a Wall Street. Sui dazi, prove di pace tra il tycoon e Xi: presto un incontro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump rompe con Musk: "Gli ho chiesto di andarsene, ha dato di matto" | La replica su X: "E' il momento di fondare un nuovo partito?"

In questa notizia si parla di: Trump Rompe Musk Chiesto

Trump rompe con Musk: "Gli ho chiesto di andarsene, ha dato di matto" | La replica su X: "E' il momento di fondare un nuovo partito?" - E' rottura tra Donald Trump ed Elon Musk. A innescare lo scontro erano state le pesanti critiche del patron di Tesla al disegno di legge su tagli e spesa del tycoon. "Gli ho chiesto di andarsene, è se ... Segnala msn.com

Trump, 'ho chiesto a Musk di andarsene, ha dato di matto' - "Elon si stava 'esaurendo', gli ho chiesto di andarsene, gli ho tolto il mandato EV che obbligava tutti ad acquistare auto elettriche che nessun altro voleva (e che sapeva da mesi che avrei fatto!), e ... ansa.it scrive

Trump attacca Musk: «Mi ha deluso, non so se avremo più un grande rapporto». Il patron di Tesla: «Mai visto quel disegno di legge» - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla ... msn.com scrive