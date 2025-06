Trump rompe con Musk | È impazzito La replica | Donald è nei file di Epstein

Uno scontro che scuote il mondo delle celebrità e della politica: Donald Trump e Elon Musk si sono lasciati alle spalle ogni rapporto, tra accuse pesanti e rivelazioni sconvolgenti. La tensione tra i due protagonisti ha raggiunto l'apice, alimentando un dibattito acceso e intricato che sembra più vicino a un thriller che a una semplice disputa pubblica. Scopriamo insieme i retroscena di questa vicenda che sta facendo parlare il mondo intero.

Tra Donald Trump ed Elon Musk la rottura è definitiva. Il presidente americano ha minacciato di stracciare i suoi contratti definendolo "impazzito". Pesantissima la replica di Musk, che lo ha accusato di essere nei file di Jeffrey Epstein, il milionario morto suicida nel 2019 in carcere, dove era finito con l'accusa di sfruttamento sessuale e abuso di minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

