Trump revoca la direttiva sugli aborti d' urgenza cosa cambia e cosa rischiano le donne

Con la revoca della direttiva di Trump, le donne si trovano di fronte a un panorama incerto e potenzialmente più restrittivo per l'accesso all'aborto. Mentre Biden aveva cercato di garantire diritti in emergenza, ora questa posizione viene riveduta, lasciando tante domande e preoccupazioni sul futuro delle libertà riproduttive negli Stati Uniti. È essenziale capire cosa cambierà concretamente e quali rischi corrono le donne in questo nuovo scenario.

L'amministrazione Biden aveva emanato linee guida per chiarire che, nonostante le restrizioni dei singoli Stati, in caso di emergenza medica l'aborto doveva essere comunque garantito. Ma oggi queste disposizioni «non riflettono la politica di questa amministrazione».

Trump revoca le sanzioni contro la Siria e a Riad incontra al-Sharaa - Donald Trump ha revocato le sanzioni contro la Siria, segnando un cambiamento significativo nella politica americana.

