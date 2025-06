Trump rassegnato sull’Ucraina | Putin e Zelensky come due bambini E Merz gli regala l’atto di nascita del nonno tedesco – Il video

In un momento di grande tensione internazionale, Donald Trump appare rassegnato sulla questione ucraina, mentre Putin e Zelensky sembrano due bambini che giocano con parole e provocazioni. Merz, con un gesto inaspettato, gli consegna l’atto di nascita del nonno tedesco, simbolo di un passato che ritorna. Un video che svela le complessità e le ambiguità di un mondo in bilico tra conflitti e diplomazia.

In una delle giornate più difficili dall’inizio del mandato alla Casa Bianca, con la rottura spettacolare consumatasi in pubblico con Elon Musk, il presidente Usa Donald Trump riceve Friedrich Merz. Nel chiuso dello Studio Ovale, il cancelliere tedesco prova a ricordargli che le vere emergenze del mondo sono altre: in primis la guerra tra Russia e Ucraina. Trump è «la persona chiave al mondo che può davvero» risolvere il conflitto, lo sprona in pubblico Musk: eserciti dunque pressione sulla Russia per favorire una risoluzione del conflitto. Il presidente Usa risponde però di avere chiesto a Vladimir Putin nel colloquio telefonico di ieri di non mettere in atto la sua vendetta contro l’Ucraina, ma di essere ancora una volta pessimista sulla possibilità di arrivare a un accordo per far cessare il conflitto. 🔗 Leggi su Open.online