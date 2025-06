Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio | tensioni commerciali globali in aumento

Un colpo durissimo alle relazioni economiche mondiali, questa mossa di Trump rischia di innescare una spirale di ritorsioni e contrappassi che potrebbero compromettere la stabilità del commercio globale. La decisione di raddoppiare i dazi su acciaio e alluminio non solo mette in crisi le alleanze storiche, ma apre un nuovo fronte nelle tensioni internazionali, lasciando tutti con il fiato sospeso. Un'analisi approfondita su ciò che ci attende nel panorama economico globale.

Gli Stati Uniti hanno intensificato la guerra commerciale globale raddoppiando i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal 25% al 50%, una mossa che ha colpito alleati e partner commerciali in tutto il mondo. La decisione, annunciata dal presidente Donald Trump la scorsa settimana e formalizzata martedì, è entrata in vigore mercoledì 4 giugno, segnando un'escalation significativa nelle tensioni commerciali internazionali. Un protezionismo in crescita. I dazi al 25% erano già in vigore da metà marzo, ma l'amministrazione Trump ha giustificato l'aumento come necessario per "favorire la produzione nazionale" e rendere meno conveniente l'acquisto di metalli dall'estero.