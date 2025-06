trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio escalation tensioni commerciali merz a washington

Un'azione che ha scosso i mercati globali, alimentando paure di una spirale di retaliations e di un raffreddamento delle relazioni economiche internazionali. Mentre l'attenzione si concentra su Washington, il mondo si interroga sulle ripercussioni di questa decisione e sul futuro del commercio globale. Un cambio di rotta che potrebbe ridefinire gli equilibri economici e strategici a livello planetario, lasciando tutti con un solo dubbio: quali saranno le prossime mosse?

Gli Stati Uniti hanno intensificato la guerra commerciale globale raddoppiando i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal 25% al 50%, una mossa che ha colpito alleati e partner commerciali in tutto il mondo. La decisione, annunciata dal presidente Donald Trump la scorsa settimana e formalizzata martedì, è entrata in vigore ieri mercoledì 4 giugno, segnando un’escalation significativa nelle tensioni commerciali internazionali. Un protezionismo in crescita. I dazi al 25% erano giĂ in vigore da metĂ marzo, ma l’amministrazione Trump ha giustificato l’aumento come necessario per “favorire la produzione nazionale” e rendere meno conveniente l’acquisto di metalli dall’estero. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it