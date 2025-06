Trump paragona la guerra Russia-Ucraina a una lite tra bambini

In un'interessante analogia, Donald Trump ha paragonato il conflitto Russia-Ucraina a una lite tra bambini nel parco, sottolineando l'importanza di lasciarli "litigare" per un po'. Durante un incontro nello studio Ovale con il cancelliere tedesco, Trump ha espresso le sue opinioni sulla complessità di fermare questa guerra, evidenziando rancore e odio profondi tra le parti coinvolte. Un'interpretazione che apre a nuove riflessioni sul ruolo degli attori internazionali in questo delicato scenario.

Donald Trump ha paragonato la guerra tra Russia e Ucraina a due bambini che litigano nel parco e ha detto di aver usato questa analogia nella sua conversazione con Putin. "A volte √® meglio lasciarli litigare per un po'", ha detto nello studio Ovale col cancelliere tedesco. Trump ha affermato che fermare la guerra si sta rivelando difficile perch√© c'√® "molto rancore" tra i due Paesi e un profondo odio tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Trump paragona la guerra Russia-Ucraina a una lite tra bambini

