Trump ordina un’indagine sull’insabbiamento dello stato di salute di Biden L’ex presidente | Insinuazioni ridicole e false

In un gesto che scuote lo scenario politico statunitense, Donald Trump ha ordinato un'indagine sull’eventuale insabbiamento dello stato di salute di Joe Biden. Tra accuse di cospirazione e sospetti di coperture, la vicenda si infittisce, alimentando le tensioni tra le parti. Resta da vedere come questa operazione influenzerà il clima politico e la credibilità dei protagonisti coinvolti in uno degli scandali più discussi degli ultimi tempi.

Donald Trump ha ordinato al dipartimento di Giustizia di aprire un'indagine sul presunto insabbiamento dello stato di salute di Joe Biden. Lo riferisce la Casa Bianca con una nota nella quale il presidente americano parla di una "cospirazione" che "segna uno degli scandali più pericolosi e preoccupanti della storia americana". Le accuse sono rivolte all'entourage del suo predecessore, sospettato di aver cercato di nascondere al pubblico il declino del suo stato mentale e di aver " usurpato l'autorità presidenziale di firmare attraverso l'uso di una macchina per la firma " (la cosiddetta 'AutoPen').

Trump ordina indagine su insabbiamento salute di Biden

