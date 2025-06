Trump ordina un’indagine sulla salute mentale di Biden

In un clima già teso, Donald Trump dà il via a un’indagine sulla salute mentale di Joe Biden e sull’uso dell’autopen nelle firme ufficiali. Questa mossa sorprendente accende nuovi dubbi e polemiche nel panorama politico americano, alimentando le tensioni tra le parti. È l’ultimo capitolo di una lotta senza esclusione di colpi che potrebbe avere conseguenze significative per il futuro della leadership negli Stati Uniti.

Il presidente americano Donald Trump ordina un’indagine sulla salute mentale dell’ex presidente Joe Biden e sull’uso dell’autopen per firmare documenti ufficiali. USA: Il presidente americano Donald Trump ha ordinato l’avvio di un’indagine sull’entourage del suo predecessore Joe Biden che sospetta di avere “cospirato” per nascondere il declino mentale dell’ex presidente e usurparne il potere. Trump . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump ordina un’indagine sulla salute mentale di Biden

Trump ordina indagine su insabbiamento salute di Biden - In un sorprendente sviluppo politico, Donald Trump ha richiesto al Dipartimento di Giustizia di avviare un'indagine sull'eventuale insabbiamento riguardante la salute di Joe Biden.

Trump ha ordinato un'indagine sulla salute mentale di Biden e sull'uso dell'autopen per firmare i documenti ufficiali

