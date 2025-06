Trump-Musk scontro | Elon è impazzito Replica | Ha vinto grazie a me Serve un nuovo partito? Tesla crolla in borsa

Il tumulto tra Donald Trump ed Elon Musk scuote l’America: accuse, alleanze e rotture improvvise. Tra scontri pubblici e retroscena sorprendenti, la scena politica si infiamma mentre il mercato crolla e si apre un dibattito sul futuro dei partiti. Ma cosa si nasconde dietro questa battaglia? E soprattutto, chi uscirà vincitore da questo scontro epocale?

Il milione di dollari per votare Trump, le apparizioni insieme, il forte impulso di Musk all'amministrazione americana, con il taglio delle spese. Ora il distacco. Peggio: lo scontro aperto. Trump, nello studio ovale con il cancelliere tedesco Merz, sbotta: "Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha molto deluso" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Trump-Musk, scontro: “Elon è impazzito”. Replica: “Ha vinto grazie a me. Serve un nuovo partito?”. Tesla crolla in borsa

In questa notizia si parla di: Trump Musk Scontro Elon

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Dopo lo scontro con Trump Elon Musk ha lanciato un sondaggio per un partito che rappresenti l’80% di persone di centro . Non si che risultati avrà ma anche chi ha cavalcato il populismo esasperato si è stufato . E torniamo all’interrogativo del pezzo di oggi : c Partecipa alla discussione

'Non so se avremo più una grande relazione': lo ha detto Donald Trump dicendosi 'deluso' da Elon Musk. Che gli risponde: 'Gli ho fatto vincere le elezioni, è un ingrato'. Tesla crolla di oltre l'8% dopo lo scontro tra i due. #ANSA Partecipa alla discussione

Scontro Trump-Musk. L'imprenditore: 'È il momento di fondare un nuovo partito?' - 'Non so se avremo più una grande relazione', ha detto il presidente Usa nello studio ovale con il cancelliere tedesco Merz (ANSA) ... Riporta ansa.it

Scontro sempre più duro tra Trump e Musk. E il patron di X lancia un sondaggio: “Serve un nuovo partito?” - Volano gli stracci tra Donald Trump ed Elon Musk, dopo la mesta uscita di scena del patron di Tesla dall’amministrazione statunitense. Battibecchi e frecciate che continuano da giorni. Oggi Elon Musk ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Stati Uniti Scontro aperto tra Trump e Musk, «Elon è impazzito» - Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ... Da bluewin.ch