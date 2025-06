Trump-Musk guerra a tutto campo | È nei file di Epstein Lo scontro può finire malissimo

Lo scontro tra Trump e Musk sta raggiungendo livelli di tensione senza precedenti, minacciando di scuotere le fondamenta dell’establishment americano. Tra accuse pesanti, crolli in Borsa e rivelazioni sconvolgenti, il conflitto si trasforma in una vera e propria polveriera pronta a esplodere. Un solo dettaglio potrebbe essere la miccia definitiva: "Trump è nei file di Epstein". La posta in gioco è altissima, e il rischio di un epilogo disastroso è sempre più concreto.

Un post. Un’accusa. Un crollo in Borsa. E una minaccia che sembra un avvertimento. Lo scontro esploso tra Donald Trump e Elon Musk è ormai fuori controllo, un duello che si consuma a colpi di tweet e dichiarazioni pubbliche, con un crescendo che rischia di scatenare una guerra interna all’establishment americano di proporzioni imprevedibili. Il punto di non ritorno potrebbe essere stato toccato con una sola frase: “Trump è nei file di Epstein”. Una bomba sganciata da Musk, che promette: “La verità verrà a galla”. Cosa sono i file di Epstein. I cosiddetti “Epstein files” sono una mole di documenti, testimonianze, elenchi e materiali giudiziari legati all’inchiesta sul miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico sessuale di minori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump-Musk, guerra a tutto campo: “È nei file di Epstein”. Lo scontro può finire malissimo

