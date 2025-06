Trump-Musk è rottura tycoon | Stop contratti governativi di Elon replica | Donald negli Epstein files sì ad impeachment ipotesi nuovo partito Tesla crolla a Wall Street -15%

Dopo mesi di apparenti alleanze, l’idillio tra Trump e Musk si sgretola, portando a una rottura clamorosa. Il presidente ha minacciato di interrompere i contratti governativi con Tesla, mentre Elon Musk risponde con rivelazioni shock sui file Epstein. Tra tensioni politiche, ipotesi di impeachment e il crollo delle azioni Tesla a Wall Street, lo scenario si fa sempre più incerto. La saga tra magnati e politica sembra arrivare a un punto di svolta decisivo...

Dopo un idillio durato qualche mese di governo, adesso è vera e propria rottura tra Trump e Musk È rottura totale tra Trump e Musk. Il presidente americano ha minacciato lo stop ai contratti governativi di Elon, mentre il ceo di Tesla e SpaceX ha tirato fuori una vera e propria "bomba" come l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump-Musk, è rottura, tycoon: "Stop contratti governativi di Elon", replica: "Donald negli Epstein files, sì ad impeachment, ipotesi nuovo partito", Tesla crolla a Wall Street, -15%

In questa notizia si parla di: Trump Musk Rottura Stop

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Trump-Musk, è rottura, tycoon: "Stop a contratti governativi di Elon", la replica: "Donald è negli Epstein files, sì ad impeachment", Tesla crolla a Wall Street, -15% Partecipa alla discussione

Trump e Musk, lo scontro che scuote l’America: accuse, minacce e la fine di un’alleanza In breve: La clamorosa rottura tra Donald Trump ed Elon Musk infiamma la scena politica americana: accuse reciproche, minacce di tagli miliardari e persino allusioni a Partecipa alla discussione

Rottura tra Musk e Trump. "Stop ai sussidi" di Elon. La replica: "Il suo nome nei file di ... - AGI. - E' guerra aperta tra il presidente Usa, Donald Trump e il suo ex Consigliere Elon Musk che, attraverso i social - ognuno il suo -, non se le mandano a dire. Una vera e propria escalation che ve ... Come scrive msn.com

Scontro aperto, Trump minaccia stop ai contratti. Musk: Donald è nei file di Epstein - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scontro aperto, Trump minaccia stop ai contratti. Musk: Donald è nei file di Epstein ... Come scrive tg24.sky.it

"Stop ai contratti", "È negli Epstein files". Guerra aperta tra Trump e Musk - Rottura definitiva tra il presidente Usa e l'ex "Doge": "Elon se n'è andato quando ha scoperto che avremmo dovuto tagliare l'obbligo di veicoli elettrici". E Tesla brucia 100 miliardi di dollari ... Come scrive msn.com