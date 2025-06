Trump-Musk è rottura tycoon | Stop a contratti governativi di Elon la replica | Donald è negli Epstein files sì ad impeachment Tesla crolla a Wall Street -15%

La recente frattura tra Donald Trump e Elon Musk scuote il mondo degli affari e della politica. Dopo mesi di apparenti alleanze, il presidente minaccia di interrompere i contratti governativi con Tesla, mentre Musk risponde con una mossa esplosiva legata agli Epstein files e alle accuse di impeachment. Questo scontro frontale ha già frenato la crescita di Tesla a Wall Street, segnando un nuovo capitolo di tensione tra due protagonisti del nostro tempo.

Dopo un idillio durato qualche mese di governo, adesso è vera e propria rottura tra Trump e Musk È rottura totale tra Trump e Musk. Il presidente americano ha minacciato lo stop ai contratti governativi di Elon, mentre il ceo di Tesla e SpaceX ha tirato fuori una vera e propria "bomba" come l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump-Musk, è rottura, tycoon: "Stop a contratti governativi di Elon", la replica: "Donald è negli Epstein files, sì ad impeachment", Tesla crolla a Wall Street, -15%

