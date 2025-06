Trump-Musk è guerra totale | Ho tolto gli incentivi a Tesla ed è impazzito Bugiardo il suo nome era nella lista Epstein – I video

Tra Donald Trump ed Elon Musk si scatena una guerra totale, e il clima si fa infuocato. Dopo i recenti scontri e le accuse reciproche sul fronte delle politiche industriali e personali, il confronto tra i due diventa sempre più acceso. Trump accusa Musk di aver perso la testa e di essere un bugiardo, mentre Elon Musk risponde con critiche feroci, arrivando a mettere in discussione anche la sua integrità. È uno scontro che tiene tutti con il fiato sospeso: cosa succederà ora?

È guerra totale tra Donald Trump ed Elon Musk. A meno di una settimana dal commiato ufficiale dell’imprenditore dalla guida del Doge – i due si erano scambiati ringraziamenti pubblici – vengono allo scoperto in maniera esplosiva tutte le divergenze tra i due miliardari. Accogliendo alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Trump ha messo in piazza tutta la sua delusione e irritazione per le recenti critiche mossegli da Musk: le ultime e più ficcanti al progetto di legge fiscale, bollata dal patron di Tesla come un « disgustoso abominio ». Secondo il presidente, l’imprenditore sarebbe «arrabbiato» per questioni che lo riguardano molto più da vicino: in particolare l’abolizione del cosiddetto «mandato» per le auto elettriche», ovvero gli incentivi che per anni hanno sostenuto Tesla, la cui rimozione, potrebbe aggravare la crisi dell’azienda. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Trump Musk Guerra Totale

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Come volevasi dimostrare: #Trump #musk Partecipa alla discussione

"Stop ai contratti", "Un nuovo partito?". Guerra aperta tra Trump e Musk - Rottura definitiva tra il presidente Usa e l'ex "Doge", con il primo che bastona il patron di Tesla, le cui azioni crollano vertiginosamente: "L'ho aiutato tanto. All'improvviso ha avuto un problema e ... Come scrive msn.com

Trump-Musk, è guerra totale: «Ho tolto gli incentivi a Tesla ed è impazzito». «Bugiardo, il suo nome era nella lista Epstein» – I video - A meno di una settimana dall'addio al Doge si consuma la rottura spettacolare tra il presidente Usa e il patron di Tesla: «Non avremo più grandi rapporti...» L'articolo Trump-Musk, è guerra totale: «H ... Si legge su msn.com

Trump e Musk allo scontro totale: il presidente si dice molto deluso - Ai minimo storici. Potrebbe definirsi così il rapporto tra Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ed Elon Musk, CEO di Tesla, Space X e proprietario di X, nonché ex Capo del Dipartimento dell'Eff ... Da hdblog.it