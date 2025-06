Trump minaccia la Columbia University | Vi revoco l’accreditamento

La tensione tra Donald Trump e Columbia University si intensifica, con il Dipartimento dell'Istruzione pronto a revocare l'accreditamento a causa di presunti problemi di antisemitismo. Questa disputa mette in evidenza le sfide nella tutela degli studenti e la pressione sulle istituzioni accademiche di garantire un ambiente sicuro e inclusivo. La questione rischia di scuotere il panorama educativo statunitense, sollevando interrogativi sulla libertà accademica e la responsabilità sociale delle università.

(Adnkronos) – Donald Trump si scaglia ancora contro la Columbia University. Il dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti minaccia la revoca dell'accreditamento all'ateneo per problemi di antisemitismo nel campus. L'amministrazione Trump ha inasprito la sua battaglia contro l'università, dichiarando che la scuola non soddisfa gli standard di accreditamento per la mancata protezione degli studenti ebrei. "Dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

