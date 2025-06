Trump lo accusa Musk lo demolisce | fine della love story tra miliardari

La scena dei miliardari si infiamma: Donald Trump, visibilmente deluso, accusa Elon Musk di aver voltato le spalle, mentre quest’ultimo risponde con durezza. Un duello che segna la fine di un’epoca di alleanze tra i potenti dell’industria, lasciando il mondo a chiedersi cosa porterà il futuro di questa rivalità. Tra accuse e risposte taglienti, il capitolo tra Trump e Musk si chiude, lasciando dietro di sé solo sussurri di una love story ormai svanita.

Nell'incontro con Merz nello Studio Ovale, Donald Trump non si è risparmiato nel commentare la scelta di Musk di fare un passo indietro nei suoi confronti, esprimendo la sua profonda delusione. "Avevamo un grande rapporto. Non credo che lo avremo più. Mi è sempre piaciuto Elon, ma sono molto deluso da lui", ha detto Donald Trump .

