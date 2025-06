trump l imperatore il confronto tra pagliara e massolo

Nel cuore di questa analisi si svela il profilo di Donald Trump, l’outsider che ha rivoluzionato la politica americana. Claudio Pagliara, nel suo nuovo libro *L’Imperatore*, dipinge un ritratto senza filtri del presidente, tra rifiuto dei riti istituzionali e una ferma determinazione a imporre la sua visione. Un confronto intenso tra il giornalista e Massolo arricchisce la narrazione, portandoci dentro le pieghe di una leadership tutta da decifrare.

"L'outsider della politica che non ne rispetta i riti, che detesta la burocrazia, che pretende fedeltà assoluta e attacca a zero chi lo ostacola" è la descrizione che Claudio Pagliara, storico corrispondente Rai dagli Usa, fa del presidente Donald Trump nel suo nuovo libro (edito da Piemme) L'Imperatore. Donald Trump, l'alba di una nuova era (presentato ieri alla libreria Mondadori della Galleria Sordi con il Presidente di Mundys Giampiero Massolo e la direttrice di Formiche Flavia Giacobbe ). L'autore lo ha iniziato a scrivere in un momento in cui sui media italiani e internazionali si rincorrevano titoli sulle decisioni spiazzanti del nuovo presidente, con l'intento di dare una chiave di lettura logica e coerente alla nuova era della Casa Bianca, al netto di polemiche e interpretazioni di parte.