Trump lancia un’inchiesta su una possibile cospirazione legata alla salute di Biden

In un clima di tensione politica sempre più acceso, Donald Trump dà il via a un'inedita inchiesta sull'entourage di Joe Biden, accusandoli di aver tentato di coprire il presunto deterioramento delle sue condizioni di salute. Un episodio che potrebbe scuotere gli equilibri politici degli Stati Uniti e riaccendere il dibattito sulla trasparenza dei leader. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa controversa vicenda.

Il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato il 4 giugno un’inchiesta sull’entourage del suo predecessore Joe Biden, che secondo lui ha “cospirato” per nasconderne il declino delle condizioni di salute. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump lancia un’inchiesta su una possibile “cospirazione” legata alla salute di Biden

In questa notizia si parla di: Trump Inchiesta Salute Biden

"Elon Musk si drogava durante la campagna di Trump": inchiesta shock del New York Times - Una rivelazione scioccante scuote il mondo della politica e della tecnologia: Elon Musk avrebbe fatto uso di droghe psichedeliche durante la campagna di Trump.

Trump si dà una missione: demolire Biden - Dopo aver rilanciato la teoria "Biden Clone" per cui sarebbe morto da 5 anni, dopo aver pubblicato una foto del ritratto presidenziale sostituita ... Scrive huffingtonpost.it

Biden e i sospetti di Trump sul 'declino cognitivo': tycoon ordina inchiesta - In effetti, la mossa di Trump capitalizza sul clamore che ha suscitato il libro di due giornalisti, Jake Tapper della Cnn e Alex Thompson di Axios, intitolato "Original Sin", peccato originale, in cui ... Lo riporta msn.com

Biden sotto inchiesta: Trump accusa un "complotto per ingannare l'opinione pubblica" sul suo stato cognitivo - Donald Trump ha ordinato un'indagine sulle azioni esecutive di Joe Biden negli ultimi mesi del suo mandato, sollevando dubbi sullo stato mentale dell’ex presidente. La questione riguarda l'uso dell''a ... Si legge su informazione.it

Usa/ Trump sotto inchiesta a New York con la figlia Ivanka