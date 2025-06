Trump indagine su Biden Cospirazione cos' è successo nello Studio Ovale

Un nuovo capitolo scuote la scena politica americana: Donald Trump ha avviato un'indagine sull'entourage di Joe Biden, accusandolo di cospirazione per nascondere il presunto declino del predecessore e usurpare il potere. Una mossa che potrebbe avere ripercussioni profonde sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Ma cosa si cela davvero dietro queste accuse e quali sono le implicazioni di questa disputa? Scopriamo insieme i dettagli e i possibili scenari futuri.

Dalla Casa Bianca un colpo durissimo, concreto e senza precedenti contro Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato l'avvio di un'indagine sull'entourage del suo predecessore democratico. Il sospetto, pesantissimo, è quello di una " cospirazione " per nascondere il declino dell'ex commander in chief e usurparne il potere. Il tema è quello sul tavolo della politica americana e mondiale da svariati mesi: il presunto declino cognitivo di Biden, apparso spesso spaesato e frastornato anche in varie occasioni pubbliche, compreso il vertice del G7 in Puglia la scorsa estate. Secondo il testo diffuso dall'esecutivo statunitense, il presidente ha incaricato il legale della Casa Bianca di "indagare, nella misura massima consentita dalla legge, se alcuni individui abbiano cospirato per mentire al pubblico sullo stato mentale di Biden ed esercitare in modo incostituzionale le prerogative e le responsabilità del Presidente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it