Trump | indagare su entourage di Biden

In un gesto che ha sollevato molte polemiche, Trump ha ordinato un'indagine sull'entourage di Biden, accusandolo di aver cospirato per nascondere il presunto declino dell'ex presidente e usurpare il suo potere. Il Presidente ha incaricato il Consiglio della Casa Bianca di verificare se alcuni individui abbiano mentito ai cittadini riguardo allo stato mentale di Biden, alimentando così un clima di tensione politica e sfide istituzionali.

