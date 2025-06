Trump impone un nuovo travel ban | vietato l’ingresso ai cittadini di 12 Paesi

Donald Trump ha annunciato un nuovo travel ban, vietando l’ingresso negli Stati Uniti a cittadini provenienti da 12 paesi, tra cui Afghanistan, Iran e Yemen. Questa misura, che interessa anche sette altri paesi con restrizioni parziali, suscita immediatamente discussioni sulla sua influenza sulla diplomazia e sui diritti umani. Ma cosa significa davvero per le future relazioni internazionali e per le persone coinvolte? Scopriamolo insieme nelle prossime righe.

Donald Trump ha reintrodotto un nuovo divieto d’ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 12 Paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Per altri sette Paesi – Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela – è invece stato imposto un accesso parziale, con limitazioni sia per i migranti sia per i non migranti, che non potranno richiedere permessi di soggiorno né ottenere visti turistici o studenteschi. Trump ha giustificato il provvedimento, che entrerà in vigore dal 9 giugno, affermando di voler proteggere gli Stati Uniti da « terroristi stranieri e altre minacce alla sicurezza nazionale ». 🔗 Leggi su Lettera43.it