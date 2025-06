trump impone divieto di ingresso negli usa da 12 paesi

Il presidente Donald Trump torna al centro dell’attenzione con una decisione che scuote l’opinione pubblica: un divieto di ingresso negli Stati Uniti da 12 paesi, motivato da preoccupazioni di sicurezza. Dopo aver discusso con Putin sulla crisi in Ucraina, Trump ha firmato un proclama che limiterà drasticamente i viaggi provenienti da queste nazioni. Ma quali sono esattamente i paesi coinvolti e quali impatti avrà questa misura sulla politica internazionale?

Il presidente Donald Trump, dopo aver avuto un colloquio telefonico con l’omologo russo Vladimir Putin sul conflitto in Ucraina, è tornato ad occuparsi delle faccende americane e ha firmato mercoledì sera un proclama per vietare i viaggi da diversi Paesi, citando rischi per la sicurezza. Lo hanno riferito alla Cnn due fonti informate. Quali sono i Paesi colpiti dal divieto di ingresso negli Stati Uniti. Il divieto limiterà completamente l’ingresso ai cittadini di 12 Paesi: Afghanistan, Myanmar (noto anche come Birmania), Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. 🔗 Leggi su Lapresse.it