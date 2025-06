trump ha vietato l ingresso negli stati uniti ai cittadini di dodici paesi non occidentali

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta l’ingresso negli Stati Uniti a cittadini di dodici paesi, principalmente in Africa e Medio Oriente, a partire dal 9 giugno. Questa decisione, motivata dal timore di infiltrazioni terroristiche e dall’aumento dell’immigrazione irregolare, ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale. «Non permetteremo che ...»

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta l’ingresso nel Paese ai cittadini di dodici nazioni, principalmente in Africa e Medio Oriente, a partire dal 9 giugno. Altre sette nazioni saranno soggette a restrizioni parziali su visti turistici, di studio e di breve durata. Il presidente degli Stati Uniti ha motivato la decisione con l’aumento dell’immigrazione irregolare e il timore di infiltrazioni terroristiche. «Non permetteremo che quanto successo in Europa si ripeta in America», sottolineando che la lista potrà essere aggiornata con l’aggiunta di altri Stati. L’ordine specifica che i visti rilasciati prima del 9 giugno non saranno revocati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it