Trump firma divieto viaggio negli Stati Uniti per 12 Paesi | Disprezzano leggi immigrazione Usa

Il presidente Trump ha firmato un ordine che vieta temporaneamente i viaggi negli Stati Uniti a cittadini provenienti da 12 paesi considerati ad alto rischio, in risposta agli attacchi terroristici e alle sfide legate all'immigrazione. Questa misura drastica mira a rafforzare la sicurezza nazionale e a prevenire future minacce. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione e come reagiranno i Paesi coinvolti? Solo il tempo ci dirà se questa strategia sarà efficace nel tutelare gli Stati Uniti.

(Agenzia Vista) Usa, 05 giugno 2025 Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado ha evidenziato gli estremi pericoli che l'ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese. I Paesi interessati al divieto sono Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Molti dei questi Paesi hanno rifiutato di accettare il rimpatrio dei propri cittadini con un inaccettabile e palese disprezzo per le ll'immigrazione degli Stati Uniti. Inoltre, ho anche disposto il divieto di ingresso ai cittadini stranieri che desiderano venire negli Stati Uniti per partecipare, esclusivamente o sostanzialmente, a un programma di studio presso l'Università di Harvard". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump firma divieto viaggio negli Stati Uniti per 12 Paesi: Disprezzano leggi immigrazione Usa

In questa notizia si parla di: Divieto Paesi Stati Uniti

Cellulari a scuola, Valditara propone all’Ue il divieto in classe: undici Paesi dicono "sì" - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha proposto all'Unione Europea un divieto dell'uso degli smartphone in classe.

Trump impone il divieto di viaggi da questi 12 Paesi verso gli Stati Uniti: Afghanistan Ciad Repubblica del Congo Guinea Equatoriale Eritrea Haiti Iran Libia Myanmar Somalia Sudan Yemen Partecipa alla discussione

I presidente Usa è ritornato a imporre la controversa politica del "Muslim ban" del suo primo mandato. Il divieto entrerà in vigore lunedì, impedendo l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini da 12 Paesi ? https://l.euronews.com/WQZ Partecipa alla discussione

Trump firma divieto viaggio negli Stati Uniti per 12 Paesi: Disprezzano leggi immigrazione Usa - (Agenzia Vista) Usa, 05 giugno 2025 Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado ha evidenziato gli estremi pericoli che l'ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone ... Si legge su msn.com

Trump firma divieto di viaggio negli Stati Uniti per 12 Paesi: Disprezzano leggi immigrazione Usa - Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado ha evidenziato gli estremi pericoli che l'ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese. I Paesi interessati ... Segnala ilgiornale.it

Stop viaggi in Usa, Trump firma divieto per 12 Paesi: perché e cosa sappiamo - Donald Trump ha annunciato oggi di aver firmato un divieto di viaggio negli Stati Uniti da 12 Paesi, citando rischi per la sicurezza nazionale. Nella lista anche altri sette Paesi i cui cittadini ... Lo riporta msn.com

Trump firma divieto di viaggio negli Stati Uniti per 12 Paesi: Disprezzano leggi immigrazione Usa