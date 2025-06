Trump | Elon Musk mi ha deluso; lui controbatte | Ingrato senza di me non avresti vinto

Nel vivace scambio di accuse tra Donald Trump ed Elon Musk, si svelano tensioni e delusioni che scuotono il mondo degli affari e della politica. Trump esprime il suo disappunto per il passo indietro di Musk, mentre l'imprenditore risponde con fermezza, sottolineando il suo ruolo nel successo dell'ex presidente. Una battaglia di opinioni che mette in evidenza quanto siano complessi i rapporti tra potere, amicizia e riconoscenza. La vera domanda è: cosa accadrà ora?

Nell'incontro con Merz nello Studio Ovale, Donald Trump non si è risparmiato nel commentare la scelta di Musk di fare un passo indietro nei suoi confronti, esprimendo la sua profonda delusione. "Avevamo un grande rapporto. Non credo che lo avremo più. Mi è sempre piaciuto Elon, ma sono molto deluso da lui", ha detto Donald Trump .

