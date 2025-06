Trump e Xi Jinping rompono il ghiaccio l’intesa al telefono su dazi e terre rare Ma il leader cinese avverte | State alla larga da Taiwan

di un nuovo spirito di dialogo e interesse reciproco. Trump e Xi Jinping, infatti, rompono il ghiaccio nel loro primo confronto telefonico post-rientro alla Casa Bianca, discutendo di dazi e terre rare. Tuttavia, il leader cinese avverte: "State alla larga da Taiwan". Dopo il colloquio con Putin, questa conversazione segna una svolta cruciale, aprendo spiragli di collaborazione ma anche evidenziando le tensioni ancora presenti. La sfida ora è trasformare queste parole in azioni concrete per stabilizzare i rapporti internazionali.

Il giorno dopo il colloquio a distanza con Vladimir Putin, Donald Trump sente al telefono anche Xi Jinping. Per i due però si tratta della prima conversazione da quando il tycoon è ritornato alla Casa Bianca: la prima, soprattutto, dopo che l’annuncio dei dazi urbi et orbi di Trump ad aprile aveva fatto precipitare i rapporti tra Usa e Cina ai minimi storici, e sull’orlo di un’aperta guerra commerciale. Il clima ora è cambiato, anche per via della «rivolta» dei mercati: le due potenze si parlano, cercano la strada di un accordo commerciale, e la telefonata tra i due leader sembra dimostrare il comune interesse a trovarlo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Trump Telefono Jinping Rompono

Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. Meloni non c’è: «Assenti perché non vogliamo inviare uomini in Ucraina» - In un contesto di tensioni globali, Zelensky, Starmer e Macron si uniscono a un vertice informale a Tirana, mentre si svolge il colloquio cruciale tra Ucraina e Russia a Istanbul.

Dazi, l'atteso colloquio telefonico tra Donald Trump e Xi Jinping - La telefonata annunciata giorni fa da Trump si inserisce in un contesto di forti tensioni commerciali e diplomatiche tra le due potenze. Intanto Wall Street apre in rialzo dopo i colloqui ... Secondo msn.com

Cina-Usa, il disgelo? Xi Jinping telefona a Trump: «Compromesso sui dazi» - Dopo le tensioni seguite alla politica dei dazi imposta dal leader Usa, i due presidenti provano a ridurre le incomprensioni e trovare «un terreno comune» ... Segnala msn.com

Usa-Cina: telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping - L'agenzia cinese Xinhua riferisce che il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su ... Da lapresse.it

Hong Kong: lo zio Sam esporta democrazia, la Cina sbatte la porta