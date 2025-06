Trump e Musk ai ferri corti | Elon mi ha molto deluso

I rapporti tra Elon Musk e Donald Trump sono più freddi che mai. Dopo l'addio del numero uno di Tesla al Doge (il dipartimento per tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione) i due mattatori della politica americana, ormai ex alleati, non se le mandano più a dire. O quasi. Musk. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump e Musk ai ferri corti: "Elon mi ha molto deluso"

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Elon Musk contro Donald Trump? Ecco perché i due sono ai ferri corti

Musk contro Trump, é falso che conoscevo la legge di spesa - Elon Musk ha definito "falsi" i commenti nello studio Ovale di Donald Trump, secondo cui il patron di Tesla conosceva la legge di spesa che ora critica. (ANSA)

Trump: "Molto deluso da Musk". L'ex consigliere: "Mai visto quel disegno di legge" - Il presidente Usa si è detto "molto sorpreso" dalle critiche rivolte dal miliardario alla provvedimento fiscale in approvazione al Congresso