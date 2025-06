Trump e Merz diplomazia col sorriso | pace dazi NATO e stoccate a Musk

In un panorama internazionale turbolento, Trump e Merz optano per una diplomazia del sorriso, cercando di tessere alleanze e smorzare le tensioni su dazi, NATO e auto elettriche. Tra incontri e battute, il show si anima con stoccate a Musk e segnali di rilancio militare in Germania. Ma Trump avverte: “Basta essere facili”. La scena globale si prepara a nuove sfide e alleanze strategiche.

Scontro sulle auto elettriche e rapporti tesi con Elon, mentre Berlino rilancia su spese militari e Ucraina. Ma Trump avvisa: "Basta essere facili".

In questa notizia si parla di: Trump Merz Diplomazia Sorriso

